ارتفاع عالمي مقلق: الإصابة بالسرطان في الأعمار دون 50 عامًا زادت بنسبة 79%

تشير دراسة جديدة إلى أن حالات الإصابة بالسرطان في فئة الأعمار دون 50 عامًا ارتفعت بنسبة 79٪ خلال الـ30 عامًا الماضية.
وأظهرت الدراسة البريطانية أن معدلات حالات الإصابة المبكرة بالسرطان والوفيات المرتبطة بها، ارتفعت بشكل ملحوظ عالميًّا بين عاميْ 1990 و2019، كما سلّط البحثُ الضوءَ على أهمية توعية الجمهور والمهنيين في مجال الرعاية الصحية بشأن حدوث بعض أنواع السرطان في الأشخاص الأصغر سنًّا.
وتوصلت الدراسة إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالسرطان لدى الأشخاص دون سن الخمسين بلغ 3.26 ملايين حالة في عام 2019، بزيادة تبلغ 79.1٪ مقارنة بعدد عام 1990، وزاد معدل وفيات السرطان في سن مبكر بنسبة 27.7٪ في ذات الفترة.
وتشير البيانات إلى أن سرطان الثدي يشكل أكبر عدد من الحالات والوفيات المرتبطة به؛ ولكن حالات الإصابة الجديدة بسرطان القصبة الهوائية وسرطان البروستاتا في سن مبكرة ارتفعت بوتيرة أسرع.
وفي المجمل، تشير الدراسة إلى أن العوامل الرئيسية المسببة للسرطان في سن مبكر تشمل تناول اللحوم الحمراء والملح بكميات كبيرة، ونقص تناول الفواكه والحليب، واستهلاك الكحول، وتعاطي التبغ، كما يسهم النشاط البدني والوزن الزائد وارتفاع مستوى السكر في الدم، في زيادة خطر الإصابة بالسرطان في سن مبكر.