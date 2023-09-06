ارتفاع عالمي مقلق: الإصابة بالسرطان في الأعمار دون 50 عامًا زادت بنسبة 79%

وتوصلت الدراسة إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالسرطان لدى الأشخاص دون سن الخمسين بلغ 3.26 ملايين حالة في عام 2019، بزيادة تبلغ 79.1٪ مقارنة بعدد عام 1990، وزاد معدل وفيات السرطان في سن مبكر بنسبة 27.7٪ في ذات الفترة.