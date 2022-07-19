حكم قضائي يهز الكويت.. هذه المنطقة غير صالحة للسكن و56 ألف مواطن بحاجة إلى مساكن بديلة

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، فالحكم النهائي الصادر من محكمة التمييز لمصلحة أحد المواطنين، انتصر لأهالي منطقة ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان سابقاً)، وفتح الباب أمام احتمالات كثيرة، وخيارات صعبة للحكومة، على الرغم من أنه فردي إلا أنه قابل للتعميم على جميع أهالي المنطقة البالغ عددهم نحو 56 ألف نسمة.