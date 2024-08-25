من الاستقدام إلى تشغيل العمالة.. الكويت تحجب 392 موقعًا للنصب والاحتيال

وحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي أمس السبت: إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع الجهات المعنية، تمكنت من حجب حوالى 392 موقعًا وهميًّا تمتهن عمليات النصب والاحتيال؛ منها 52 موقعًا تنتحل صفة شركة الدرة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وكذلك إيقاف أكثر من 662 خط هاتف "واتساب كويتي" احتيالي؛ 65% منها متعلق بانتحال صفة الشركة.