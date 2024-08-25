من الاستقدام إلى تشغيل العمالة.. الكويت تحجب 392 موقعًا للنصب والاحتيال

أكدت وزارة الداخلية الكويتية، استمرارها في رصد ومتابعة المواقع الإلكترونية الوهمية وحجبها أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة لمكافحة هذه الأنشطة الوهمية وغير القانونية وحماية المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحايا لمثل هذه العمليات الاحتيالية.
وحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي أمس السبت: إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع الجهات المعنية، تمكنت من حجب حوالى 392 موقعًا وهميًّا تمتهن عمليات النصب والاحتيال؛ منها 52 موقعًا تنتحل صفة شركة الدرة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وكذلك إيقاف أكثر من 662 خط هاتف "واتساب كويتي" احتيالي؛ 65% منها متعلق بانتحال صفة الشركة.
ودعت الوزارة الجميعَ إلى ضرورة التعامل مع المواقع والجهات الموثوقة فقط، والتحقق من مصداقيتها قبل القيام بأي عمليات شراء أو مصادقة عبر تطبيق هويتي أو تعاملات مالية أو الدخول على روابط وهمية من محركات البحث أو الدعايات الإعلانية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت على أهمية قراءة اسم الموقع وتوخي الحذر من مواقع (wixsite)؛ لضمان حماية الأموال والمعلومات الشخصية، وعدم الوقوع في عمليات "النصب والاحتيال".
كما دعت الجميع إلى التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لطلب المساعدة.