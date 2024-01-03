لأغرب سبب.. شاهد ما حدث بين أسرة وموظفي مطعم بالهند

وحسب وسائل إعلام محلية، قالت الشرطة: أن الموظفين قاموا بإغلاق أبواب المطعم والاعتداء على أفراد الأسرة من الرجال وحتى النساء، ما تسبب بإصابات عديدة بينهم، قبل أن يتمكن بعض الحاضرين من إخراجهم، ولهذا تم توقيف ستة من موظفي المطعم.