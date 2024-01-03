لأغرب سبب.. شاهد ما حدث بين أسرة وموظفي مطعم بالهند
كشف فيديو طريف عن اللحظة التي اندلعت فيها مضاربة جماعية في الهند بين موظفي أحد المطاعم وأسرة اشتكت من الكاري غير المطبوخ جيدًا.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت المضاربة مساء 31 ديسمبر 2023، في مطعم فندق جراند بمركز عابد زود التجاري في مدينة حيدر أباد، حين كانت أسرة تحتفل برأس السنة بتناول العشاء في المطعم.
وحسب الصحيفة، بدأت الواقعة عندما اشتكت الأسرة لموظفي المطعم أن اللحم المقدم مع الكاري غير مطهو جيدًا، وطلبوا استبداله.
ولكن عندما وصلتهم الأطباق المطلوبة، اكتشفوا أن الطعام لم يتم استبداله، بل جرى إعادة تسخينه للتو وإعادته إليهم كما هو، وبعدها اندلع جدال حاد بين أفراد الأسرة وموظفي المطعم، قبل أن يبدأوا في مضاربة بعضهم.
ويُظهر الفيديو موظفي المطعم وهم محتشدون حول مدخل المطعم داخل الفندق، في مواجهة العائلة، وتُظهر لقطات مروعة بعدها موظفي المطعم وهم يضربون أفراد الأسرة بالعصي، بينما يرد أفراد الأسرة بإلقاء الكراسي على الموظفين.
ويمكن رؤية بعض الرجال يقفون بين المجموعتين، محاولين إيقاف المضاربة.
وبعدها قام أحد الرجال بإخراج أفراد الأسرة من المطعم، والاتصال بالشرطة التي حضرت على الفور.
وحسب وسائل إعلام محلية، قالت الشرطة: أن الموظفين قاموا بإغلاق أبواب المطعم والاعتداء على أفراد الأسرة من الرجال وحتى النساء، ما تسبب بإصابات عديدة بينهم، قبل أن يتمكن بعض الحاضرين من إخراجهم، ولهذا تم توقيف ستة من موظفي المطعم.