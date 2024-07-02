السلطات التركية تعلن القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يهدد سياحًا بـ "سكين"

أوقفت السلطات الأمنية التركية شخصًا أطلق تهديدات ضد أجانب وبيده سكين بمنطقة "صاري ير" في مدينة إسطنبول، مساء الاثنين.
ووفق ما نشرته وكالة "الأناضول" اليوم سارعت الشرطة لتوقيف الشخص عقب تلقيها بلاغًا بقيامه بإطلاق تهديدات ضد أجانب وتلويحه بسكين.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الأناضول" تم توقيف الشخص (43 عامًا) في منزله وهو مخمور.
وأحيل الشخص إلى القضاء بتهمة "الجرح العمد" و"مقاومة الشرطة".
وكانت قد تداولت حسابات عدة بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لرجل تركي يحمل سكينًا ويهدد سياحًا خليجيين بالقتل.
وأثار الفيديو جدلًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث ظهر التركي في الفيديو وهو يقوم بكيل الشتائم للسياح.
ووفق تقرير نشره اليوم موقع RT فقد انتشر الفيديو بشكل كبير وسط تعليقات تؤكد أن "تركيا لم تعد آمنة".