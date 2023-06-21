مصر.. إصابة 14 شخصاً بالدقهلية في معركة بالأسلحة النارية بين عائلتَيْن

وتلقى مدير أمن الدقهلية، أمس الثلاثاء، إخطاراً بوقوع مشاجرة بين عائلتَي زرومبة والعجيري بناحية قرية الشبول بنطاق المركز، حيث تبيّن أن المشكلة بين العائلتين تعود إلى خلافٍ على ممر مائي (قناية).