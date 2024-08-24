لإبداء الرأي الشرعي بإعدامه.. إحالة أوراق سفّاح التجمع إلى مفتي مصر

قرّرت محكمةُ جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، إحالةَ أوراق سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهنّ في الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية، لفضيلة المفتي؛ لإبداء رأيه في إعدامه، وتحديد جلسة 12 سبتمبر للنطق بالحكم؛ حسب صحيفة "اليوم السابع".
وكانت النيابة العامة أعلنت في 28 مايو الماضي تفاصيل جرائم سفاح التجمع؛ حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقاة بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد.
توصّلت تحريات الشرطة إلى شخصية المجني عليها من بصمتها وأنها متزوجة.
كما توصّلت التحريات إلى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم"، الذي تعرّف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي الموادّ المخدرة، وقام بقتلها وتخلّص من جثمانها بمكان العثور عليه.
تمّ ضبط المتهم والسيارة المستخدمة في نقل الجثة، وكذا هاتفان محمولان له.
اعترف المتهم بمقابلة الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة، ثم يقوم بقتلهنّ بعد تعاطي المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.
بتفريغ هواتف المتّهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 أبريل الماضي على جانب طريق 30 يونيو في اتجاه محافظة الإسماعيلية.
أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.
تبيّن للنيابة العامة وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول؛ للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروفهما.
تم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل 3 سيدات.