لإبداء الرأي الشرعي بإعدامه.. إحالة أوراق سفّاح التجمع إلى مفتي مصر

قرّرت محكمةُ جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، إحالةَ أوراق سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهنّ في الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية، لفضيلة المفتي؛ لإبداء رأيه في إعدامه، وتحديد جلسة 12 سبتمبر للنطق بالحكم؛ حسب صحيفة "اليوم السابع".