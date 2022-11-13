"الانقراض الجماعي للحيوانات".. قصة ما كان على الأرض وما سيحدث!

فقد تعرضت جميع أنماط التغذية وعادات الحياة لخسائر مماثلة؛ حيث لا يزال هناك 14 جنسًا فقط في الناما من بين 70 مجموعة معروفة من مرحلة البحر الأبيض السابقة. ولو تم الاستيلاء على المزيد من الأنواع المتطورة حديثًا؛ لكان هناك أيضًا تداخل زمني بين الأنواع الجديدة والقديمة. وجادل الفريق بأن هذا لم يلاحظ، واستبعد الاستبدال الحيوي.