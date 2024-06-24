الكويت.. ضبط 3.6 ملايين حبة "تنباك" في ميناء الشويخ قادمة من دول آسيوية

وفي التفاصيل، أفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأن الإدارة العامة للجمارك أحبطت محاولتين بالتتابع لتهريب مادة التنباك الممضوغ «بان» الممنوعة والمحظورة، حيث تم إخفاء المادة الممنوعة بين مجموعة من صناديق التعبئة والخزائن وحقائب التخزين وشحنة من الملابس إلا أنه بعد الاشتباه بها تم عرضها على جهاز الأشعة، وثبتت كثافة عالية ما أدى إلى تفتيشها بشكل دقيق، حيث وجد في داخلها ما يقارب 3.622.500 مليون حبة تنباك تزن 13,229,100 طن.