اشتعال "هامر" إسرائيلية وفرار الجنود.. شاهد ما فعله بهم صاروخ "كورنيت"

أظهر مقطع فيديو، نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف سيارة "هامر" إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع من نوع كورنيت، وذلك بمحيط أبراج الندى شمال شرق بيت لاهيا.
وأظهر المقطع المرئي سير قافلة من الآليات العسكرية الإسرائيلية، قبل أن تفاجئهم القذيفة المضادة للدروع، وتصطدم بسيارة "هامر"، كانت تحمل جنود.
وسارع الجنود إلى الفرار من المركبة العسكرية المشتعلة، بينما نشاهد في لقطات تالية انتشال جنود قتلى ومصابين، والمسارعة إلى إخلائهم بعيدًا عن موقع احتراق المركبة.
وتعد صواريخ "كورنيت" أحد الأسلحة الفتاكة التي تستخدمها المقاومة في غزة؛ إذ يستطيع الصاروخ روسي الصنع حمل نحو 7 كيلوجرامات من المتفجرات، فيما يتراوح مداه بين 150 مترًا و10 كيلومترات.
يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى نحو 125 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 458 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يرجح محللون أن تكون أكثر من ذلك.