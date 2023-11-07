سقط الشاب أمام القطار.. شاهد ما فعله رجال الشرطة في نيويورك

وحسب صحيفة "الإندبيندنت" البريطانية، أسرع ضباط الشرطة دون تردد نحو الرجل، الذي كان يبدو فاقدًا للوعي، وقاموا بمساعدة بسحبه إلى الرصيف بمساعدة بعض ركاب المترو.