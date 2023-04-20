شاهد مخلوقًا برتقاليًا ضخمًا.. فيديو صدمة غواص محترف تحت الماء

وعندما بدأ سيلدون في التقاط الصور، لفّ الأخطبوط العملاق بعضًا من أرجله حول عنقه وذراعيه وسحبه إلى الأسفل بنحو 40 قدمًا قبل أن يتمكّن من تخليص نفسه بحذر.