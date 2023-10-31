فيديو.. عنكبوت يعيش في أذن امرأة بعد انسلاخه عن هيكله

وقال الدكتور تينغشين وانغ، مدير قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى تاينان، الذي كتب تقريراً عن الحالة: "لم تشعر بالألم لأن العنكبوت كان صغيراً جداً، حجمه نحو 2 إلى 3 ملليمترات فقط"، لكن الغريب أنه لم يشاهد من قبل حشرة تنسلخ داخل قناة الأذن.