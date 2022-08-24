قمران صغيران وحلقات مشوشة وقطبان متوهجان.. "ناسا" تنشر صورًا مذهلة للمشتري

ويبدو في الصور وفق "سكاي نيوز عربية" ضوء متوهج عند قطبي أكبر كوكب في النظام الشمسي الذي يضم الأرض، وهي عبارة عن الشفق القطبي للمشتري الذي يتكون من جزيئات من الشمس تتفاعل مع المجال المغناطيسي للنجم، كما هي الحال بالنسبة لكوكب الأرض.