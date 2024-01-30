مشهد يفطر القلوب.. شاهد: عشرات الشهداء يوارون الثرى بمقبرة جماعية في رفح

ورصد مقطع فيديو للصحفي الفلسطيني حسن إصليح، مشهدًا مرئيًا لعملية دفن جثامين الشهداء وسط حزن وكآبة سيطروا على الجو العام، وبكاء ونحيب من تجمعوا لتوديع هؤلاء الشهداء الذين ماتوا مجهولين في الدنيا.

وأُعيدت الجثامين بعد فحصها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تولّت إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي مع إسرائيل.