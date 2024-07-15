"مضاد للرصاص".. انتشار كبير لبضائع تحمل صورة "ترامب" بعد إطلاق النار عليه

أدت محاولة اغتيال دونالد ترامب إلى انتشار جنوني للبضائع عبر الإنترنت تحمل صورة المرشح الرئاسي الأمريكي بعد إطلاق النار عليه مباشرة، مع شعارات مثل "مضاد للرصاص"، "الأساطير لا تموت أبدًا"، "مخدوش ولكن غير مذهول"، "إطلاق النار يجعلني أقوى".
وبأسعار تتراوح بين 9 دولارات و40 دولارًا تقريبًا، انتشرت القمصان المزينة بصور ترامب، وهو يرفع قبضته المغلقة في الهواء، بينما يتدفق الدم على وجهه بشكل فيروسي، وفقاً لـ"رويترز".
وفي غضون ساعات من إطلاق النار، تسابقت الشركات والبائعون المستقلون لإنشاء شعارات وبضائع - معظمها يصور المرشح الرئاسي الجمهوري بشكل متحدٍ - فيما أصبح أحدث سلسلة طويلة من منتجات "ترامب".
وقال تشونغ جياتشي، 28 عامًا، مالك باكسينيكو، وهو تاجر ملابس على "دويين"، النسخة الصينية من "تيك توك": "تجاوزت المبيعات توقعاتي. لم أتوقع أن يكون لترامب هذا العدد الكبير من المعجبين"، موضحاً أنه باع حوالي 40 قميصًا تحمل صورة "ترامب" بعد إطلاق النار عليه مباشرة، خلال 24 ساعة.
من جهتها، بيّنت لي جينوي، 25 عامًا، التي تبيع البضائع على منصة "تاوباو" التابعة لعلي بابا، وسائل الإعلام في هونغ كونغ، أنه استغرق حوالي نصف دقيقة فقط لإنتاج قميص "ترامب" في مصنعها في الصين.
وقالت لي جينوي: "وضعنا القمصان على تاوباو بمجرد رؤيتنا لأخبار إطلاق النار، رغم أننا لم نكن قد طبعناها بعد، وفي غضون ثلاث ساعات رأينا أكثر من 2000 طلب من الصين والولايات المتحدة".
وتظهر نظرة "ترامب" وهو يحدق في الكاميرا، التي تظهر في الكثير من البضائع السابقة التي تصوره، وضعيته المميزة في برنامج "المتدرب"، برنامج تلفزيون الواقع الذي كان نجمًا فيه لعدة سنوات.
وفي عام 2023، حولت صورة "ترامب" الشخصية بسرعة إلى قمصان وكؤوس زجاجية وأكواب وملصقات وحتى دمى متحركة الرأس من قبل الأصدقاء والأعداء على حد سواء.
وتبنى المؤيدون والمتطوعون في الحملة السبت الماضي بسرعة صورة "ترامب" التي التقطت بعد إطلاق شاب يبلغ من العمر 20 عامًا النار عليه من سطح مبنى، وهم يتجمعون حوله استعدادًا للانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.
وكان الرئيس الأمريكي السابق يعقد تجمعًا انتخابيًا في بتلر، بنسلفانيا - وهي ولاية رئيسية في انتخابات 5 نوفمبر - عندما دوت طلقات نارية، أصابت أذنه اليمنى وتركته مضرجًا بالدماء.