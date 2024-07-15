"مضاد للرصاص".. انتشار كبير لبضائع تحمل صورة "ترامب" بعد إطلاق النار عليه

وقال تشونغ جياتشي، 28 عامًا، مالك باكسينيكو، وهو تاجر ملابس على "دويين"، النسخة الصينية من "تيك توك": "تجاوزت المبيعات توقعاتي. لم أتوقع أن يكون لترامب هذا العدد الكبير من المعجبين"، موضحاً أنه باع حوالي 40 قميصًا تحمل صورة "ترامب" بعد إطلاق النار عليه مباشرة، خلال 24 ساعة.