تفاصيل مقتل سيدة أعمال مصرية.. خرجت لتوزيع الصدقات فعادت جثة هامدة

وعلى الفور تم ضبط السائق، وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمته، وأقر بأنه اعتاد اصطحاب المجنى عليها لتوصيلها للجمعيات الخيرية؛ حيث استقلت معه السيارة لتوصيلها لإحدى الجمعيات الخيرية التي تتردد عليها لتوزيع أموال الصدقات، وأثناء سيرهما توقف بالسيارة وأوهمها بانتظاره أشخاصًا قادمين لتسليمه قطع غيار للسيارة، ثم غافلها وقام بالتعدي عليها باستخدام قضيب حديدي؛ مما أدى إلى وفاتها، وعقب ذلك قام بإلقاء جثتها والاستيلاء على ما لديها من أموال ومجوهرات، وقام بإرشاد الشرطة التي ضبطت المسروقات وكذلك السيارة والعصا المستخدمين في ارتكاب الجريمة.