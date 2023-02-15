ألمانيا.. مجهولان يحرقان مساعدات لمتضرّري الزلزال في تركيا.. وفيديو يرصدهما

وقالت الشرطة الألمانية، في بيان، إن المنتجات المخزنة في سوبر ماركت في شارع باهنهوف شتراسه، تمّ إشعال النيران بها عمداً نحو الساعة 1:00 صباحاً، مشيرة إلى أنها تملك تسجيل فيديو يظهر المشتبه فيهما اللذين نفّذا الحادث.