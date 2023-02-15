ألمانيا.. مجهولان يحرقان مساعدات لمتضرّري الزلزال في تركيا.. وفيديو يرصدهما

أحرق مجهولان، في مدينة ركلنهاوزن الألمانية، مساعدات إغاثية وغذائية تمّ جمعها لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا الأسبوع الماضي.
وقالت الشرطة الألمانية، في بيان، إن المنتجات المخزنة في سوبر ماركت في شارع باهنهوف شتراسه، تمّ إشعال النيران بها عمداً نحو الساعة 1:00 صباحاً، مشيرة إلى أنها تملك تسجيل فيديو يظهر المشتبه فيهما اللذين نفّذا الحادث.
وأشارت إلى أن أحد المشتبه فيهما ظهر في الفيديو، وهو يمزق شيئاً من الحائط ويحرقه، مرجحة أن يكون العلم التركي.
يُذكر أن أضرار الحريق اقتصرت على الماديات التي تقدّر قيمتها بنحو 20 ألف يورو.