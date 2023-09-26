الطبيعة تقدّم عرضها والبشر يصرخون تحتها.. شاهد لحظة التقاء الصواعق والبراكين في سماء الليل

حين تلتقي صواعق البرق والبراكين الثائرة، تقدم الطبيعة عرضها المبهر في سماء الليل؛ كما حدث في جواتيمالا.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: حدثت الظاهرة النادرة في سماء جواتيمالا مساء يوم 21 سبتمبر الجاري.
ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة، بركان دي فويغو، المعروف بـ"بركان النار"، أحد أنشط البراكين في العالم، والذي يطلق الرماد في السماء كل 15 دقيقة.
وتُظهر اللقطات المبهرة عدة أعمدة برق تضرب البركان لحظة ثورانه؛ حيث يتقارب البرق مع الحمم البركانية والدخان المنبعث من فتحة الجبل؛ مما يُظهر شكلًا يشبه شبكة العنكبوت تتألّق وتومض عبر السماء، ويصرخ كل من يشاهدها فرحًا بهذه اللوحة الطبيعية.
وينشأ ما يسمى بـ"البرق البركاني" من اصطدام وتفتيت جزيئات الرماد البركاني، وأحيانًا الجليد؛ مما يولد كهرباء ساكنة داخل العمود البركاني.
وحسب الصحيفة: يوجد ما لا يقل عن 324 بركانًا في جواتيمالا، بسبب وقوعها في حزام النار بالمحيط الهادئ. ويعدّ بركان فويغو، الذي يقع على ارتفاع أكثر من 10 آلاف قدم فوق مستوى سطح البحر، أكثر البراكين نشاطًا في أمريكا الوسطى.