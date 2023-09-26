الطبيعة تقدّم عرضها والبشر يصرخون تحتها.. شاهد لحظة التقاء الصواعق والبراكين في سماء الليل

وحسب الصحيفة: يوجد ما لا يقل عن 324 بركانًا في جواتيمالا، بسبب وقوعها في حزام النار بالمحيط الهادئ. ويعدّ بركان فويغو، الذي يقع على ارتفاع أكثر من 10 آلاف قدم فوق مستوى سطح البحر، أكثر البراكين نشاطًا في أمريكا الوسطى.