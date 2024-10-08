بالصور: عادة إسبانية غريبة.. الأبراج البشرية والسقوط منها كلفته عالية

وتتكون الأبراج البشرية من قِبل حراس الأبراج الذين يقفون على أكتاف بعضهم بعضًا في سلسلة من المراحل (بين ست وعشر مراحل). ويتألف كل مستوى من (الترونك)، وهو الاسم الذي يُطلق على المستوى الثاني فما فوق، من رجلين إلى خمسة رجال أثقل وزنًا يدعمون الأولاد أو البنات الأصغر سنًا والأخف وزنًا.