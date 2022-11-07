قُبَيل قدومه لكأس العالم.. فيديو: حكم أرجنتيني يطرد 10 لاعبين في مباراة واحدة

وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما بعد 90 دقيقة من المباراة، وبعد طرد لاعب من كل فريق، لم يتبقَّ لكلا الفريقين سوى 10 لاعبين قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة، عندما اندلعت معركة بين لاعب بوكا جونيورز "سيباستيان فيلا"، و"يوهان كاربونيرو" لاعب رايسينغ كلوب.