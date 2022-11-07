قُبَيل قدومه لكأس العالم.. فيديو: حكم أرجنتيني يطرد 10 لاعبين في مباراة واحدة
منح الحكم "فاكوندا تيلو" 10 بطاقات حمراء، بعد معركة اندلعت خلال خسارة بوكا جونيور في نهائي كأس الأبطال الأرجنتيني، بهدفين لهدف أمام رايسينغ.
وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما بعد 90 دقيقة من المباراة، وبعد طرد لاعب من كل فريق، لم يتبقَّ لكلا الفريقين سوى 10 لاعبين قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة، عندما اندلعت معركة بين لاعب بوكا جونيورز "سيباستيان فيلا"، و"يوهان كاربونيرو" لاعب رايسينغ كلوب.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد بدأت المعركة بعد أن طالب فريق بوكا بالحصول على ركلة جزاء في الوقت القاتل من المباراة، بعد أن ارتطمت الكرة بيد لاعب رايسينغ داخل منطقة الجزاء.
وبعد تهدئة الأوضاع، طرد الحكم كلًّا من "فيلا" و"كاربونيرو"؛ لكن الأمر لم ينته تمامًا عند تلك الحادثة؛ ففي الوقت الإضافي، سجل كارلوس ألكاراز هدف الفوز لرايسينغ برأسية خاطفة؛ مما أدى إلى اشتعال الأجواء في ملعب لا بيدريرا.
وأثار احتفال ألكاراز بالهدف لاعبي بوكا، الذين تصدوا له على حافة الملعب ودفعوه وأمسكوا بأذنه ورموا الكرة باتجاهه؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
وبعد تهدئة الأوضاع، طرد الحكم "تيلو" 5 لاعبين من فريق بوكا، ولاعبين من رايسينغ؛ ليرتفع إجمالي مَن طردهم الحكم من فريق بوكا جونيورز إلى 7 مقابل 3 من رايسينغ.
من هو الحكم فاكوندو تيلو؟
وبعد أن وجد نفسه في خضم شجار ليلة الأحد، سيسافر تيلو إلى كأس العالم 2022 مع 6 حكام آخرين من أمريكا الجنوبية.
وُلد الحكم الأرجنتيني في مقاطعة بوينس آيريس عام 1982، وأدار ما مجموعه 118 مباراة احترافية في قسم البريميرا.
خلال ذلك الوقت، وجّه 612 بطاقة صفراء للاعبين و45 بطاقة حمراء، وهذه ليست المرة الأولى التي يمنح فيها أكثر من بطاقة حمراء واحدة في مباراة هذا الموسم.
وفي سبتمبر، خلال مباراة بين رايسينغ ونادي أتليتيكو بلاتينسي، منح الحكم 3 بطاقات حمراء و6 بطاقات صفراء خلال مباراة شهدت فوز راسينغ 1- 0.
ويُعتبر أحد أفضل الحكام في أمريكا الجنوبية، وتم إدخاله في قائمة الحكام الدوليين في "فيفا" في عام 2019.