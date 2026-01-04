نصائح طبية "خطيرة للغاية"

سلط التقرير الضوء على أخطاء فادحة في التعامل مع أمراض حرجة. ففي واقعة وصفت بـ"الخطيرة للغاية"، نصح الذكاء الاصطناعي مرضى سرطان البنكرياس بتجنب الأطعمة الغنية بالدهون. وهاجمت آنا جويل، من مؤسسة سرطان البنكرياس في المملكة المتحدة، هذه النصيحة قائلة: "إنها أمر خاطئ تمامًا.. قد يكون خطيراً للغاية ويعرض فرص الشخص في التعافي للخطر"، مشيرة إلى أن المرضى يحتاجون لسعرات حرارية عالية لتحمل العلاج الكيميائي والجراحة.