بوقائع خطيرة.. تقرير يحذر: الذكاء الاصطناعى قد يقدم للمتصفحين نصائح طبية مضللة

كشف تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية عن مخاطر جسيمة تهدد حياة المرضى بسبب المعلومات الصحية المضللة التي تقدمها "ملخصات الذكاء الاصطناعي" (AI Overviews) في محرك بحث جوجل. ورغم تأكيد الشركة التكنولوجية العملاقة على "مساعدة وموثوقية" أدواتها، إلا أن خبراء الطب حذروا من أن اتباع هذه النصائح قد يؤدي إلى نتائج كارثية.
نصائح طبية "خطيرة للغاية"
سلط التقرير الضوء على أخطاء فادحة في التعامل مع أمراض حرجة. ففي واقعة وصفت بـ"الخطيرة للغاية"، نصح الذكاء الاصطناعي مرضى سرطان البنكرياس بتجنب الأطعمة الغنية بالدهون. وهاجمت آنا جويل، من مؤسسة سرطان البنكرياس في المملكة المتحدة، هذه النصيحة قائلة: "إنها أمر خاطئ تمامًا.. قد يكون خطيراً للغاية ويعرض فرص الشخص في التعافي للخطر"، مشيرة إلى أن المرضى يحتاجون لسعرات حرارية عالية لتحمل العلاج الكيميائي والجراحة.
كما امتدت الأخطاء لتشمل تفسيرات غير دقيقة لفحوصات وظائف الكبد، مما قد يوهم المصابين بأمراض خطيرة بأنهم أصحاء ويمنعهم من طلب الرعاية الطبية. وعلقت باميلا هيلي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الكبد البريطانية، قائلة: "هذا الأمر خطير.. ما تعتبره تقارير الذكاء الاصطناعي طبيعياً قد يختلف اختلافاً كبيراً عما يعتبر طبيعياً في الواقع".
تهديد للصحة النفسية وتبرير جوجل
لم تتوقف المخاوف عند الأمراض العضوية، بل رصدت جمعية "مايند" للصحة النفسية نصائح "ضارة" تتعلق بالذهان واضطرابات الأكل، حيث أغفلت الخوارزميات سياقات طبية حيوية، مما قد يدفع المرضى لتجنب طلب المساعدة. وحذرت ستيفاني باركر من مؤسسة "ماري كوري" من أن المعلومات المغلوطة في لحظات الأزمات "قد تضر بالصحة ضرراً بالغاً".
من جانبها، دافعت شركة جوجل عن تقنيتها، مؤكدة أن "الغالبية العظمى" من الملخصات دقيقة، وأن معدل دقتها يضاهي ميزات البحث التقليدية، مشيرة إلى أنها تعمل باستمرار على تحسين الجودة واتخاذ إجراءات ضد المحتوى المضلل.