بالفيديو.. مشاهد صادمة لمضاربة جماعية تخللها دهس متعمد بالأردن

ضبطت الأجهزة الأمنية الأردنية، فجر الأحد، شخصًا دهس آخرين، أثناء اندلاع مضاربة جماعية في محافظة إربد، شمال الأردن.
وحسب وكالة "عمون" الإخبارية، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه ورد بلاغ إلى مديرية شرطة غرب إربد، بوجود مضاربة بين عدد من الأشخاص في منطقة كريمة.
وأضاف أن قوة أمنية تحركت على الفور إلى الموقع، وجرى فض المشاجرة وإلقاء القبض على الأطراف المشاركة فيها.
وأوضح أنه ألقي القبض أيضًا، على شخص دهس مجموعة من الأشخاص، مما أدى إلى وفاة أربعيني وإصابة آخرين.
وأشار الناطق الإعلامي، إلى أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وإخلاء الوفاة الى مركز الطب الشرعي وتم مباشرة التحقيقات.