بالفيديو.. مشاهد صادمة لمضاربة جماعية تخللها دهس متعمد بالأردن

وحسب وكالة "عمون" الإخبارية، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه ورد بلاغ إلى مديرية شرطة غرب إربد، بوجود مضاربة بين عدد من الأشخاص في منطقة كريمة.