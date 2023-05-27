بتقنية "الذكاء الاصطناعي".. اكتشاف مضادات حيوية لقتل البكتيريا المهددة للحياة بالمستشفيات

وبعد أن قام العلماء بتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي، استخدموه لتحليل 6680 مركبًا لم يصادفه من قبل. واستغرق التحليل ساعة ونصف الساعة، وانتهى به الأمر إلى إنتاج عدة مئات من المركّبات، تم اختبار 240 منها في المختبر.