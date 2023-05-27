بتقنية "الذكاء الاصطناعي".. اكتشاف مضادات حيوية لقتل البكتيريا المهددة للحياة بالمستشفيات

تَمَكّن فريق من العلماء باستخدام الذكاء الاصطناعي، من اكتشاف مضادات حيوية جديدة يمكن استخدامها لقتل بكتيريا خارقة قاتلة في المستشفى.
ووفقًا لدراسة جديدة نُشرت يوم الخميس في مجلة Nature Chemical Biology العلمية، تَمكن فريق من جامعة ماكماستر ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، من اكتشاف مضادات للبكتريا الخارقة "الراكدة البومانية" (Acinetobacter baumannii) التي صنّفتها منظمة الصحة العالمية على أنها تهديد "خطير" بين "مسببات الأمراض ذات الأولوية"، وهي مجموعة من عائلات البكتيريا التي تشكل "أكبر تهديد" لصحة الإنسان.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، تتمتع البكتيريا بقدرات داخلية لإيجاد طرق جديدة لمقاومة العلاج، ويمكن أن تمر عبر المواد الجينية التي تسمح للبكتيريا الأخرى بأن تصبح مقاومة للأدوية أيضًا.
وتشكل "الراكدة البومانية" تهديدًا للمستشفيات ودور رعاية المسنين والمرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي وقسطرة الدم، وكذلك أولئك الذين لديهم جروح مفتوحة من العمليات الجراحية.
ويمكن أن تعيش البكتيريا لفترات طويلة من الوقت على الخدمات البيئية والمعدات المشتركة، ويمكن أن تنتشر غالبًا من خلال الأيدي الملوثة. بالإضافة إلى التهابات الدم.. ويمكن أن تُسَبب "الراكدة البومانية" التهابات في المسالك البولية والرئتين.
ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ يمكن للبكتيريا أيضًا أن "تستعمر" أو تعيش في مريض دون التسبب في التهابات أو أعراض بحسب "روسيا اليوم".
وكشفت الدراسة الحديثة أن العلماء استخدموا خوارزمية الذكاء الاصطناعي لفحص آلاف الجزيئات المضادة للبكتيريا؛ في محاولة للتنبؤ بفئات هيكلية جديدة.
ونتيجة لفحص الذكاء الاصطناعي، تَمَكن الفريق من تحديد مركّب مضاد للبكتيريا جديد أطلقوا عليه اسم abaucin.
وبعد أن قام العلماء بتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي، استخدموه لتحليل 6680 مركبًا لم يصادفه من قبل. واستغرق التحليل ساعة ونصف الساعة، وانتهى به الأمر إلى إنتاج عدة مئات من المركّبات، تم اختبار 240 منها في المختبر.
وكشفت الاختبارات المعملية في النهاية، عن تسعة مضادات حيوية محتملة؛ بما في ذلك abaucin.