الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة.. شاهد لحظة سقوطه على كوكب الأرض

وقالت شركة إيروسبيس، وهي مركز أبحاث غير ربحي ممول من الحكومة بالقرب من لوس أنجليس، إن السماح للمرحلة الأساسية الرئيسة للصاروخ التي تزن 22.5 طن بالعودة إلى الأرض في إعادة دخول غير خاضعة للرقابة أمرٌ ينم عن تصرف غير مسؤول.