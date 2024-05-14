دراسة صادمة.. الهواء داخل السيارات ذو سمية عالية ومسرطن

وأشارت العالمة ريبيكا هوين، الباحثة في جامعة ديوك الأمريكية، إلى أن بحثها أظهر أن المواد الداخلية في السيارات تطلق مواد كيميائية ضارة في الهواء داخل السيارة، ونظرًا لأن السائق العادي يُمضي حوالي ساعة في السيارة يوميًّا، فإن هذا يشكل مشكلة صحية عامة كبيرة، وهذا يثير قلقًا خاصة بالنسبة للسائقين الذين يقومون برحلات طويلة وكذلك للأطفال الركاب.