بعد تهديد الفيفا بعقوبات.. منتخبات أوروبا تعلن: لن نرتدي شارة "المثليين" في مونديال قطر

وحسب وكالة "فرانس برس"، أصدرت منتخبات إنجلترا، ويلز، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا وسويسرا بيانًا قالت فيه إن "فيفا كان واضحًا جدًا في أنه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قادتنا شارات (داعمة للمثليين) في الملعب".