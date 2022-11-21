بعد تهديد الفيفا بعقوبات.. منتخبات أوروبا تعلن: لن نرتدي شارة "المثليين" في مونديال قطر

أعلنت 7 منتخبات أوروبية مشاركة في مونديال "قطر 2022" أنها عدلت عن قرارها بارتداء قادتها شارة لدعم المثليين خلال المباريات لتجنب العقوبات.
وحسب وكالة "فرانس برس"، أصدرت منتخبات إنجلترا، ويلز، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا وسويسرا بيانًا قالت فيه إن "فيفا كان واضحًا جدًا في أنه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قادتنا شارات (داعمة للمثليين) في الملعب".
وأضاف البيان: "لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف يمكنهم من خلاله مواجهة عقوبات رياضية.. لذلك طلبنا من القادة عدم محاولة ارتداء الشارات" في مباريات كأس العالم.
ويأتي هذا الإعلان قبل نحو 3 ساعات من مباراة إنجلترا مع إيران على إستاد خليفة في العاصمة الدوحة، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لمونديال قطر.
وكان مخططًا أن يرتدي قائد المنتخب الإنجليزي، هاري كين، شارة لدعم المثليين.
ولكن الاتحاد الدولي للعبة، لوح بفرض عقوبات صارمة على اللاعبين في حال خرقت لوائحه.
وقالت المنتخبات السبعة بأنها: "كان لدينا التزام قوي بارتداء الشارة القيادة. لكن لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف قد يتلقون فيه إنذارًا أو حتى إرغامهم على مغادرة الملعب".