نشوب حريق في طائرة ركاب روسية بعد هبوطها بمطار أنطاليا التركي

أفاد موقع "إيربورت خبر" الإخباري بأن النار اشتعلت بمحرك طائرة ركاب روسية الصنع فور هبوطها في مطار أنطاليا بجنوب تركيا الأحد.
وتفصيلاً، أظهر مقطع مصور نشره الموقع على وسائل التواصل الاجتماعي وحدات الطوارئ وهي تحاول إخماد الحريق.
وذكر الموقع الإخباري أن الطائرة من طراز "سوخوي سوبر جيت 100" روسية الصنع، مشيرًا إلى أنها كانت قادمة من منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود، وفقًا للعربية نت.
وأشار موقع مطار أنطاليا إلى أن طائرة تابعة لشركة "أزيموث إيرلاينز" قادمة من سوتشي هبطت في الساعة 1825 بتوقيت غرينتش.