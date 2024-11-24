نشوب حريق في طائرة ركاب روسية بعد هبوطها بمطار أنطاليا التركي

وذكر الموقع الإخباري أن الطائرة من طراز "سوخوي سوبر جيت 100" روسية الصنع، مشيرًا إلى أنها كانت قادمة من منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود، وفقًا للعربية نت.