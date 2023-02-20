7 قتلى ومئات الجرحى في تركيا وسوريا إثر الزلزال الجديد

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية مساء الاثنين، مما تسبب في حالة من الذعر وإلحاق المزيد من الأضرار بالمباني بعد أسبوعين من أسوأ زلزال تشهده البلاد في التاريخ الحديث والذي أودى بحياة عشرات الآلاف، وفقاً للعربية نت .