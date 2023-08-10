بثلاث رصاصات في الرأس.. فيديو لحظة مقتل مرشح رئاسي في الإكوادور

قال مكتب المدعي العام في الإكوادور، في وقت متأخر من يوم الأربعاء عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): إن مشتبهًا به في قتل المرشح الرئاسي فرناندو فييافيسينسيو لَقِيَ حتفه متأثرًا بجروح أصيب بها خلال تبادل لإطلاق النار.