بثلاث رصاصات في الرأس.. فيديو لحظة مقتل مرشح رئاسي في الإكوادور
قال مكتب المدعي العام في الإكوادور، في وقت متأخر من يوم الأربعاء عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): إن مشتبهًا به في قتل المرشح الرئاسي فرناندو فييافيسينسيو لَقِيَ حتفه متأثرًا بجروح أصيب بها خلال تبادل لإطلاق النار.
ماذا حدث؟
وكان فييافيسينسيو، قد قُتل مساء الأربعاء، خلال فعالية انتخابية في شمال كيتو، وذكرت وسائل إعلام محلية أن النائب السابق تعرض لإطلاق نار.
وحسب وكالة "رويترز"، ذكر مكتب المدعي العام أنه "تم إلقاء القبض على مشتبه به، أصيب خلال تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن، ونُقِلَ مصابًا بجروح بالغة إلى وحدة (تابعة للادعاء العام) في كيتو".
وأضاف أن سيارة الإسعاف أكدت وفاته، وأن الشرطة تتابع الإجراءات.
وقال حزب فييافيسينسيو، عبر منصة إكس: إن مسلحين هاجموا مقره في كيتو.
تعليق الرئيس الإكوادوري
تعهد الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو بمعاقبة الجناة، حسب وكالة "فرانس برس".
وكتب "لاسو" على منصة "إكس": "تقديرًا لذكراه ونضاله، أؤكد لكم أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب.. لقد تجاوزت الجريمة المنظمة الحد بكثير؛ ولكنهم سيقعون تحت طائلة القانون".
وأضاف أنه سيدعو كبار المسؤولين الأمنيين لاجتماع طارئ.
لحظة إطلاق النار
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يقال إنها التُقطت خلال الفعالية أشخاصًا يختبئون ويصرخون وسط دوي إطلاق نار.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن ثلاث رصاصات أطلقت على رأس فييافيسينسيو لحظة ركوبه السيارة لمغادرة المكان.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن فييافيسينسيو كان سيحصل على 7.5% من الأصوات، ليأتي خامسًا من بين ثمانية مرشحين في الانتخابات المقررة في 20 أغسطس.