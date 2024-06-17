بعد 43 عامًا بالسجن.. حكم بالبراءة من أطول إدانة خاطئة معروفة لامرأة بتاريخ أمريكا

وقال محاموها: إن هيمي البالغة من العمر 20 عامًا وقتها، كانت تتلقّى العلاج من الهلوسة السمعية وعدم الإدراك وتعاطي المخدرات عندما استهدفتها الشرطة. وأضافوا: أنها أمضت معظم حياتها، بدءًا من سن الثانية عشرة، في العلاج النفسي.