ألسنة لهب ودخان.. حريق في عبارة بالفلبين وبحث ليلي عن ناجين

وقد نُقلت امرأة تبلغ من العمر 44 عامًا كانت من بين الذين تم إنقاذهم إلى المستشفى لإصابتها بجروح غير محددة، وأظهر تسجيل مصور نشره خفر السواحل ألسنةَ لهب ودخانًا أسودَ يتصاعد من العبارة التي كانت بالقرب من سفن أخرى قبالة ميناء باتانغاس، ولم يتضح على الفور سبب الحريق.