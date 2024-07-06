خطأ الكلب تسبَّب بكارثة لأسرة أمريكية.. شاهد ما فعله أثناء نومهم

تسبَّب كلبٌ بكارثة لأسرة أمريكية أثناء نوم أفرادها؛ وذلك بإشعاله موقد الغاز بالخطأ، وتسبُّبه باحتراق منزل أصحابه في مدينة كولورادو سبرينغز.
وأظهر فيديو، التقطته كاميرا مراقبة، ونشره تليفزيون " WTHR 13"، كيف وقف الكلب على قدمَيْه الأماميتَيْن على موقد الغاز، وأدار بالخطأ أزرار الموقد؛ فاشتعلت النيران في صندوق الورق المقوى الموضوع فوق الموقد؛ ما تسبب باحتراق المطبخ بالكامل، وأجزاء من الطابق الثاني بمنزل الأسرة.
ونجت الأسرة من الحريق بعدما انطلق جرس الإنذار في المنزل؛ فتمكنوا من إطفاء الحريق، وأكمل رجال الإطفاء مهمة السيطرة على النيران. وتم نقل أحد أفراد الأسرة إلى المستشفى مصابًا بالاختناق بسبب الدخان.
وأكد رجال الإطفاء أن الحريق اشتعل بسبب الورق المقوى الذي كان موضوعًا فوق الموقد.
وبحسب " WTHR 13"، بعد الحادث المروع قررت الأسرة ألا ينام الكلب داخل المنزل، بل في منزله بالحديقة، وانتقل أفراد الأسرة من المنزل؛ إذ أصبح الطابق العلوي غير صالح للعيش منذ الحريق.