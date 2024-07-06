خطأ الكلب تسبَّب بكارثة لأسرة أمريكية.. شاهد ما فعله أثناء نومهم

وأظهر فيديو، التقطته كاميرا مراقبة، ونشره تليفزيون " WTHR 13"، كيف وقف الكلب على قدمَيْه الأماميتَيْن على موقد الغاز، وأدار بالخطأ أزرار الموقد؛ فاشتعلت النيران في صندوق الورق المقوى الموضوع فوق الموقد؛ ما تسبب باحتراق المطبخ بالكامل، وأجزاء من الطابق الثاني بمنزل الأسرة.