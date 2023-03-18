بعد إعدام السلطات قرابة 16 مليون طائر.. ارتفاع كبير بأسعار البيض في اليابان

وحتى 2 مارس كان سعر الجملة للكيلوجرام من البيض متوسط الحجم 335 ينًّا "2.4 دولار" في طوكيو، وهو أعلى سعر منذ عام 1993 عندما بدأت عملية توفير البيانات؛ وفقًا لشركة "جيه ايه- زد تاماجو" لبيع البيض، التابعة للجمعية التعاونية الزراعية في اليابان.