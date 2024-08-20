كينيا.. سفاح اغتصب وقتل أكثر من 40 امرأة يهرب من مركز للشرطة بالعاصمة

وكتبت الصحيفة: "هرب كولينز جومايسي هالوش وهو المشتبه به الرئيسي في قتل 42 امرأة على الأقل، وتم ترك جثتهن في منطقة كوير، من مركز "غيغيري" للشرطة في نيروبي".