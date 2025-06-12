أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم.. شاهد بركان كيلاويا يقذف حمماً إلى إرتفاع 100 متراً

بدأ بركان كيلاويا، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، الواقع في جزيرة هاواي الكبرى، بقذف الحمم البركانية من فوهة البركان الشمالية يوم الأربعاء، في أحدث ثوران مستمر بدأ قبل ستة أشهر تقريبًا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وبلغ ارتفاع نوافير الحمم البركانية أكثر من 330 قدمًا (100 متر)، مُغذيًا تيارات متعددة من الحمم البركانية. وتوقع علماء من مرصد البراكين في هاواي التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن ترتفع الحمم البركانية أكثر من ذلك.
هذه هي الحلقة البركانية الخامسة والعشرون منذ أن بدأ البركان في الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة بالثوران في 23 ديسمبر. وقد توقف البركان ثم استؤنف منذ ذلك الحين.
معظم الثورانات البركانية كانت تقذف الحمم البركانية لمدة يوم أو أقل، مع فترات توقف تستمر عادةً لبضعة أيام.