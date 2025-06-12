أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم.. شاهد بركان كيلاويا يقذف حمماً إلى إرتفاع 100 متراً

بدأ بركان كيلاويا، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، الواقع في جزيرة هاواي الكبرى، بقذف الحمم البركانية من فوهة البركان الشمالية يوم الأربعاء، في أحدث ثوران مستمر بدأ قبل ستة أشهر تقريبًا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".