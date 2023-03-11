برلين.. مخاوف من تعطل رحلات السفر بسبب دعوات إضراب

دعت نقابة عمال "فيردي" بألمانيا، إلى إضراب أفراد الأمن في مطار برلين يوم 13 مارس، على أن يبدأ في الساعات الأولى من الصباح، موضحة أن من المرجح أن يتسبب الإضراب في طوابير طويلة من الركاب أو إلغاء رحلات.