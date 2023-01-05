لم تسلم زوجته من السبّ.. "الأمير هاري": "وليام" أسقطني على وعاء الكلب!

وبحسب "ذا غارديان"، كان يمكن لهذه المشاجرة أن تتسبب في إصابة هاري بـ"خدوش وكدمات"، وقال هاري إنه يريد "إعادة التواصل" مع والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه وليام الذي كان يبدو في السابق قريبًا جدًا منه، وفق ما ورد في مقتطف من مقابلة عُرضت الاثنين.