تهديد بالقتل وقطع الرأس.. 67 فتاة يرفضن خلع العباءة لدخول مدارسهن بفرنسا

وفي 27 أغسطس أعلن غابرييل أتال حظر ارتداء العباءة في المدارس والمعاهد الحكومية، وهو ما صادق عليه مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية، أمس الخميس، فيما رفض المجلس طلب جمعية العمل من أجل حقوق المسلمين تعليق الحظر على أساس التمييز وانتهاك الحقوق.