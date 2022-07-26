عقوبات صارمة بحق مثيري الشغب في ملاعب إنجلترا الموسم المقبل

وقالت عدة أندية إنجليزية في بيان رسمي: إن الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز ورابطة الدوري الإنجليزي، سيفرضون تدابير جديدة وعقوبات أقوى للتعامل مع السلوكيات المعادية والإجرامية المتزايدة التي شوهدت مؤخرًا في ملاعب كرة القدم، والتأكيد على أهمية بيئة آمنة أثناء المباريات.