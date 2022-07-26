عقوبات صارمة بحق مثيري الشغب في ملاعب إنجلترا الموسم المقبل

قرر الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، فرض عقوبات صارمة جديدة لمواجهة اجتياح مثيري الشغب للملاعب واستخدام قنابل الدخان والألعاب النارية.
وكذلك ستستهدف الإجراءاتُ الجديدة التي سيتم تطبيقها في جميع بطولات إنجلترا اعتبارًا من بداية الموسم المقبل 2022- 2023، أنشطةً مثل دخول الملعب بدون إذن مسبق، ورمي القاذورات، وكذلك تعاطي المخدرات والسلوك التمييزي والعنصري.
وأعلنت أندية بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن فرض جملة من الإجراءات والعقوبات بشأن سلوك المشجعين المشاغبين أثناء المباريات ابتداء من الموسم المقبل.
وقالت عدة أندية إنجليزية في بيان رسمي: إن الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز ورابطة الدوري الإنجليزي، سيفرضون تدابير جديدة وعقوبات أقوى للتعامل مع السلوكيات المعادية والإجرامية المتزايدة التي شوهدت مؤخرًا في ملاعب كرة القدم، والتأكيد على أهمية بيئة آمنة أثناء المباريات.