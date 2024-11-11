"دُرّب لتنفيذ مهمة مختلفة".. فيلم وثائقي يكشف غموض "حوت التجسس" الروسي

وينتهي الفيلم بذكر وفاة "هفالديمير" هذا العام، حيث عثر عليه صيادان في خليج ريسفيكا في جنوب النرويج. وقد فتحت الشرطة تحقيقًا في وفاته بعد ادعاءات من مجموعات حقوق الحيوان بأنه قد تم إطلاق النار عليه، لكن التشريح أظهر أنه توفي بسبب عود عالق في فمه.