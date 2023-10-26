"لا يمكننا تغيير لوننا".. طرد اثنين من أفراد شرطة لندن بعد فيديو تفتيش نجميْن رياضييْن من السود

وأظهرت لقطات فيديو جرى عرضها في جلسة استماع، أن الشرطة أوقفت سيارة الاثنين بينما كانا في طريقهما إلى منزلهما في غرب لندن، خلال أحد أيام شهر يوليو من عام 2020.