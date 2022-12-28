أمريكا تدرس فرض فحص كورونا على المسافرين القادمين من الصين

تدرس الولايات المتحدة فرض فحص كورونا على المسافرين القادمين من الصين بعد أن اتخذت اليابان والهند إجراءات مماثلة أخيراً -وفقاً لوكالة بلومبيرغ الأمريكية.
وصرّح مصدرٌ مسؤولٌ اليوم الأربعاء، بأن المسؤولين في الحكومة الأمريكية قلقون من زيادة حالات كوفيد- ١٩ في الصين، ويدرسون بشكل جدي فرض فحص كورونا على المسافرين القادمين من الصين.
وأشار إلى أنه تمّ إجراء بعض المناقشات خلال الأسبوع الجاري مع خبراء الصحة العامة وبعض المسؤولين في شركات الطيران والمطارات وكانت المحادثات مدفوعة جزئياً بالمخاوف.
وكشف أن خبراء الصحة العامة أبدوا قلقاً جدياً خلال المناقشات من عودة انتشار فيروس كورونا، كما أبدوا تخوفهم من أن يفرز الفيروس متغيراً جديداً.