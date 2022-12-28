أمريكا تدرس فرض فحص كورونا على المسافرين القادمين من الصين

وصرّح مصدرٌ مسؤولٌ اليوم الأربعاء، بأن المسؤولين في الحكومة الأمريكية قلقون من زيادة حالات كوفيد- ١٩ في الصين، ويدرسون بشكل جدي فرض فحص كورونا على المسافرين القادمين من الصين.