بالفيديو.. ساديو ماني يرد على مشجع نصراوي سأله عن محمد صلاح

رد السنغالي ساديو ماني لاعب نادي النصر السعودي الجديد بشكل طريف على مشجع للنادي سأله عن المصري محمد صلاح؛ وذلك لحظة دخول ماني ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية أمس.
واجتمع اللاعبان السنغالي والمصري في صفوف ليفربول؛ حيث قادا الفريق الإنجليزي لتحقيق العديد من البطولات منها الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشجع يسأل ماني: "أين محمد صلاح.. ليجيب عليه: في ليفربول"، وربما يعبّر المشجع النصراوي عن رغبته في رؤية محمد صلاح إلى جوار ماني ورونالدو في هجوم النصر.
والتقى فريقا النصر السعودي والرجاء الرياضي المغربي أمس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها في ربع نهائي بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023، وانتهت المباراة بفوز النصر 3- 1، ليتأهل النصر للدور نصف النهائي للبطولة.
ويطمح النصر السعودي في مواصلة مشواره من أجل التتويج بلقب النسخة الحالية من البطولة العربية، معتمدًا على وجود عدد كبير من النجوم في صفوفه في مقدمتهم رونالدو وساديو ماني وتاليسكا.