بالفيديو.. ساديو ماني يرد على مشجع نصراوي سأله عن محمد صلاح

ويطمح النصر السعودي في مواصلة مشواره من أجل التتويج بلقب النسخة الحالية من البطولة العربية، معتمدًا على وجود عدد كبير من النجوم في صفوفه في مقدمتهم رونالدو وساديو ماني وتاليسكا.