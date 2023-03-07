طائرة الرئيس المصري كادت تسقط فوق الخليج والسعودية أنقذتها.. مُضيف الرئاسة بمصر يكشف أسرارًا مثيرة

خطة الملك فهد لتأمين طائرة مبارك

وأشار: "كنا في رحلة مع حسني مبارك لإحدى الدول في آسيا، وأثناء تحليقنا فوق الخليج، تم إبلاغنا أن ثمة عطلًا فنيًّا بالطائرة وتسريب وقود وقد يتأخر إقلاعها، حينها جاءت معلومات إلى الرئيس مبارك من الملك فهد -رحمهما الله- بأن طائرة الرئاسة المصرية كان سيتم استهدافها في المجال؛ لذا بمجرد وصولنا المجال السعودي أخذتنا الطائرات السعودية في ممرات بعيدة عن الطائرات المدنية حتى عبرنا المدى الإيراني".