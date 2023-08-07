تقلُّبات جوية خطيرة تهدِّد 9 ولايات أمريكية.. أعاصير وأمطار غزيرة وبَرَد مُدمِّر

وأكدت الأرصاد الجوية أهمية التحذيرات في ضوء هذه التقلبات الجوية الخطيرة التي بدأت تزداد في الساعات القليلة الماضية، ومن المتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع، وقد يتأثر أكثر من 126 مليون شخص بهذه العواصف؛ ما يمكن أن يؤدي إلى تدمير الممتلكات، وتعطيل كبير في السفر.