تقلُّبات جوية خطيرة تهدِّد 9 ولايات أمريكية.. أعاصير وأمطار غزيرة وبَرَد مُدمِّر

حذَّرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية (NWS) سكان تسع ولايات من تقلبات جوية خطيرة، قد تتسبب في حدوث أعاصير وهطول أمطار غزيرة، وتساقُط بَرَد كبير الحجم، مع احتمالية تدمير بعض الممتلكات.
وأكدت الأرصاد الجوية أهمية التحذيرات في ضوء هذه التقلبات الجوية الخطيرة التي بدأت تزداد في الساعات القليلة الماضية، ومن المتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع، وقد يتأثر أكثر من 126 مليون شخص بهذه العواصف؛ ما يمكن أن يؤدي إلى تدمير الممتلكات، وتعطيل كبير في السفر.
وتسببت تأثير هذه التقلبات الجوية القاسية في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 215 ألف منزل في ست ولايات في الجزء الشرقي.
وعلاوة على ذلك، تم إغلاق جميع الإدارات الحكومية في الولايات الشرقية، وتوقفت عن العمل بعد ساعات قليلة من بدء الدوام.
وأصدرت السفارة السعودية في واشنطن تنبيهًا للمواطنين السعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية، يدعوهم إلى أخذ الحيطة والحذر نظرًا لتلك التقلبات الجوية في مدينة واشنطن دي سي وولايات فرجينيا وماريلاند وبنسلفانيا وديلاوير وغرب فرجينيا وكنتاكي وشمال كارولينا وتينيسي.
ويُتوقع أن تتعرض نيويورك ونيوجيرسي لعواصف قوية مشابهة خلال الأسبوع الحالي، وفقًا لتوقعات خبراء الطقس.