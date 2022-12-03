مشهد لا يتمنى أي أب رؤيته.. فيديو صادم لتمساح يلتهم رضيعاً أمام عينَي والده

في مشهدٍ لا يتمنى أيُّ أبٍ رؤيته، التهم تمساح رضيعاً عمره عام، الخميس، أمام عينَي والده المُصاب العاجز، أثناء رحلة صيد مع الأب في نهر يمر ببلدة لهد داتو- شرقي ماليزيا.