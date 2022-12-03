مشهد لا يتمنى أي أب رؤيته.. فيديو صادم لتمساح يلتهم رضيعاً أمام عينَي والده

في مشهدٍ لا يتمنى أيُّ أبٍ رؤيته، التهم تمساح رضيعاً عمره عام، الخميس، أمام عينَي والده المُصاب العاجز، أثناء رحلة صيد مع الأب في نهر يمر ببلدة لهد داتو- شرقي ماليزيا.
حسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، نقلاً عن وسائل إعلام محلية، فقد تعرّض قاربٌ كان يقل الأب وابنه في النهر لهجومٍ من تمساح.
أصاب الحيوان الزاحف الأب الأربعيني في رأسه، بينما خطف الصغير إلى أعماق المياه أمام عينَي والده الذي فرّ إلى ضفة النهر.
أكّدت رئيسة وكالة لهد داتو للإطفاء والإنقاذ سومسوا راشد؛ أن البحث جارٍ عن أيّ أثرٍ للطفل، مشيرة إلى أن والده تعرَّض لجروحٍ خطيرة في الرأس والجسم.
تابعت: "نُقل الرجل إلى مستشفى لهد داتو لتلقي العلاج اللازم".
انضمت الشرطة الملكية الماليزية والشرطة البحرية إلى إدارة الإطفاء المحلية، في بحثها عن جثمان الطفل، لكن من دون جدوى.
ويحذّر المسؤولون المحليون السكان القرويين الذين يعيشون على طول امتداد النهر من الاقتراب من الماء، خوفاً من هجمات التماسيح القاتلة، حسب "سكاي نيوز عربية".
وقالت سومسوا إن "كثيراً من السكان هناك يعتمد على النهر في طعامهم ومعيشتهم؛ لذا فهم بحاجة للذهاب إلى المياه".
وأضافت: "حذّرناهم من المخاطر الإضافية في الوقت الحالي. علينا توخي الحذر بشكلٍ خاص لأنه من المحتمل أن التمساح لا يزال في المنطقة".