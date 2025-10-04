دراسة تحذر: اختلال توازن السكر في الدماغ يُحفّز الاكتئاب

وقال الباحث الرئيسي بويونغ لي: "تُظهر هذه الدراسة أن الجليكوزيل غير الطبيعي في الدماغ يرتبط ارتباطًا مباشرًا ببدء الاكتئاب، مما يمهد الطريق لعلاجات جديدة تتجاوز النواقل العصبية". من جانبه، أشار سي. جاستن لي، مدير مركز القولون العصبي، إلى أن هذا الاكتشاف قد يمتد ليشمل اضطرابات أخرى مثل الفصام واضطراب ما بعد الصدمة، مؤكدًا أنه يفتح آفاقًا واعدة لعلاج الحالات المقاومة للأدوية الحالية.