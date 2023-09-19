وصفوه بـ"المعجزة".. مشهد غريب في درنة يثير الجدل بعد كارثة دانيال

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا وفيديوهات لما وصفوه بـ"المنزل المعجزة"، بعدما بقي صامدًا وسط المدينة، رغم أن المباني حوله سُوِّيت بالأرض؛ بسبب الفيضانات التي اجتاحت ليبيا خلال الأيام الماضية، وخلّفت آلاف الضحايا والمفقودين.