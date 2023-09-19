وصفوه بـ"المعجزة".. مشهد غريب في درنة يثير الجدل بعد كارثة دانيال

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا وفيديوهات لما وصفوه بـ"المنزل المعجزة"، بعدما بقي صامدًا وسط المدينة، رغم أن المباني حوله سُوِّيت بالأرض؛ بسبب الفيضانات التي اجتاحت ليبيا خلال الأيام الماضية، وخلّفت آلاف الضحايا والمفقودين.
وفي المقاطع المصورة المتداولة؛ فإن المنزل يبدو كأنه حديث البناء، منزل بسيط مكون من دورين، ولم تصب أبوابه أو الجدران بأي أضرار، حتى إنه حافظ على طلائه الأبيض من الخارج رغم الطين والوحل على الأرض.
وتحدث رواد مواقع التواصل عن "معجزة المنزل" الذي بقي صامدًا أمام العاصفة العاتية التي ضربت ليبيا الأسبوع الماضي.
وانقسم رواد السوشيال ميديا حول هذه القصة؛ فالبعض يرى أنه "معجزة" بسبب أعمال صاحب البيت الجيدة التي شفعت له وحافظت على ممتلكاته، وبين آخرين مشككين في المقطع؛ مؤكدين أن شكل المنزل لا يتناسب مع بقية المنازل.
وردًّا على المشككين، أكد تقرير مصور لقناة "الغد"، أن المنزل موجود بالفعل، وقام بعض أهالي درنة بزيارة المكان والتقاط المزيد من الصور والفيديوهات للمنزل.