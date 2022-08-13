ومن الإنترنت ما قتل.. عراقي يُنهي حياة شقيقه ببشاعة والسبب كلمة سر!

كشفت شرطة محافظة ذي قار، جنوبي العراق، عن ملابسات جريمة قتل مروعة ارتكبها شاب في حق شقيقه؛ بسبب تغييره الرمز السري لشبكة الإنترنت الخاصة بالمنزل، في واقعة أثارت ضجة واسعة بالبلاد.
وفي تفاصيل الحادثة؛ فقد أحال مركز شرطة السديناوية أحد مراكز قسم شرطة القضاء، الأوراق التحقيقية الخاصة بوفاة شاب إثر تعرضه لإصابة في الرقبة، أثناء تنظيف زجاج المنزل حسب ادعاء ذويه، تَعَرض على إثرها لقطع الحبل الشوكي؛ مما تسبب في شلل تام ووفاته.
وقال بيان للشرطة: من خلال التحقيق بعد استلام شعبة مكافحة جرائم الناصرية معلومات التحقيق، وتَوَلّد شكوك بوجود جريمة قتل، وبعد جمع المعلومات وحال حضور شقيق المجني عليه إلى شعبة المكافحة؛ تم توجيه الاتهام إليه، وفتح تحقيق ومواجهته بالأدلة والبراهين المتوفرة ضده؛ بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".
وأضاف أنه "من خلال ذلك اعترف المتهم (أ. ع. خ) البالغ من العمر 22 عامًا بارتكاب الجريمة؛ إثر خلاف مع شقيقه حول تغيير رمز شبكة الإنترنت وقيامه بطعن المجني عليه بسكين مطبخ، وحاول إخفاء الجريمة التي ارتكبها".