ومن الإنترنت ما قتل.. عراقي يُنهي حياة شقيقه ببشاعة والسبب كلمة سر!

وأضاف أنه "من خلال ذلك اعترف المتهم (أ. ع. خ) البالغ من العمر 22 عامًا بارتكاب الجريمة؛ إثر خلاف مع شقيقه حول تغيير رمز شبكة الإنترنت وقيامه بطعن المجني عليه بسكين مطبخ، وحاول إخفاء الجريمة التي ارتكبها".